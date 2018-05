0

0



Ivo Vieira: «Não soubemos aproveitar a vitória sobre o Sporting»

No momento de deixar o Estoril, o treinador lastima a descida de escalão, apesar do bom futebol que o grupo praticou. Queixa-se da juventude excessiva, das lesões, da falta de pontaria e de não ter sido possível reforçar a equipa no mercado de inverno