JT – Não. Nem novas provas nem mudanças de formato das competições atuais, porque seriam prejudiciais para as ligas nacionais. A hipotética Liga Europeia, eu defino-a como um projeto de balcão de um bar. Às 5 horas da manhã, com todos os grandes clubes a beberem umas cervejas, a dizerem ‘somos os melhores, os maiores, vamos fazer uma liga entre nós…’ Isso é um gravíssimo erro para eles e para a indústria no seu todo. Os grandes da Europa, inclusivamente os portugueses, educaram os seus adeptos com as vitórias nas ligas nacionais e de um momento para o outro, por exemplo, o FC Porto ou o Real Madrid vão participar numa prova em que vão andar no 10º lugar ou no 11º. Isso durante quatro ou cinco anos tem consequências. O caminho é trabalhar sobre as ligas nacionais já existentes.

Autor: André Monteiro