João Mário: «Sporting é sempre uma solução» Titular no Lokomotiv, o médio espera voltar à Seleção no mais curto espaço de tempo. O regresso a casa não está no horizonte mas é sempre uma opção





• Foto: Getty Images