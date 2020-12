Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Jordi: «O meu estilo é parecido ao de Helton» Aos 27 anos, é o novo guardião do P. Ferreira na sua primeira experiência fora do Brasil. Quis dar o salto na carreira e teve de lidar com uma saída controversa do Vasco, clube que há muitos anos lançou uma referência das balizas





• Foto: Carlos Gonçalves