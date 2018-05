Continuar a ler

R: Acredita num rápido regresso à 1.ª Liga?



JM – Claro que sim. Neste momento já deram o primeiro passo e o mais decisivo, pois contrataram um treinador que está muito acima. O Vítor Oliveira, além de um homem íntegro e amigo dos seus amigos é também um dos melhores treinadores do futebol português.

JM – Fiquei mesmo muito triste com isso. É o meu clube, onde passei 23 anos da minha história e de onde saí com uma ‘facada’ nas costas que ainda hoje me magoa muito, mas pronto... Acho que alguém tem de assumir a responsabilidade do que aconteceu e a culpa não pode ser sempre só dos treinadores, pois este clube merece estar na 1ª Liga e tem condições para isso.

Autor: António Mendes