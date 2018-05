JM -E ainda bem que o Aves intrometeu-se entre os três grandes. Claro que houve mérito de quem ganhou, mas aqui destaco o FC Porto e o Sérgio Conceição, que foi o grande obreiro do título. Ele tem uma personalidade com a qual me identifico. Também tem o coração perto da boca, mas passou uma mensagem aos jogadores muito clara e mesmo nos momentos menos bons da época sentiu-se que essa capacidade de liderança nunca foi colocada em causa.

Autor: António Mendes