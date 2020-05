Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Kenedy: «Perdi quase tudo no casino» O ex-jogador, de 46 anos, nunca tinha abordado o problema do vício do jogo, até hoje. Em lágrimas, conta a luta que travou durante vários anos e assegura estar curado





• Foto: Vitor Chi