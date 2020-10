Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Lito Vidigal: «Não me deixo condicionar» Numa semana foi acusado de promover o antijogo, na seguinte derrotou o campeão nacional. Diz que o Marítimo joga muito bom futebol e revela a conversa que teve com os jogadores, antecipando a vitória no Dragão





• Foto: Hélder Santos / ASPress