Miguel Ribeiro: «Mudar era a única solução» Com o Famalicão em lugar de descida, o presidente da SAD assume que a chegada de Ivo Vieira para o lugar de Silas era inevitável. O dirigente explica ainda o impacto que a pandemia teve no clube e mostra estar em sintonia com o investidor Idan Ofer





• Foto: Luís Vieira / Movephoto