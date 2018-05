Continuar a ler

JM – Não sei, mas fala-se na quebra da aposta em treinadores com estatuto com a opção por Arteta, que é adjunto do Pep, ou do técnico que está no Hoffenheim, falou-se também no Rui Faria. Mas voltando ao tema, o que vejo como muito importante é que em Portugal só treinam técnicos portugueses, o que é superpositivo pois têm oportunidades que antigamente não havia. Hoje em dia, acredita-se no treinador português. Se tenho alguma culpa nisso, fico contente, se não fico contente na mesma.