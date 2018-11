Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Nuno Pinheiro: «Feliz por fazer o que gosto no clube que gosto» No Mundial de 2002, então com 17 anos, foi considerado um dos melhores passadores. Agora, com 33, e depois de 14 temporadas no estrangeiro, veste a camisola do Benfica, e afirma que não assinou cláusula para ser titular





• Foto: Paulo Calado