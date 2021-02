O presidente consensual: Fernando Gomes distinguido com o Record de Ouro

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, foi agraciado com o prémio ‘Record de Ouro Especial’, pela excelência do trabalho à frente da entidade máxima do futebol nacional. É o resultado de uma obra vasta e bem-sucedida, que contempla também a intervenção federativa nestes tempos de pandemia.





Em 2020, foi ele o responsável por juntar os presidentes dos três maiores clubes portugueses à mesma mesa e de convencer o Governo a retomar a Liga NOS; foi ele quem influenciou os operadores televisivos a pagar aos clubes, montando linha de apoio de mais de 4 milhões de euros ao futebol amador e disponibilizou um milhão de euros para salvar a Liga 2. Trouxe para Portugal a final 8 da Champions, ganhou o único título de 2020 (Europeu de futebol de praia) e ainda olhou para o futuro: avançou com a Liga 3, isto a par da decisão de lançar a candidatura ibérica ao Mundial’2030.

Mas o presidente da FPF, que se despedirá em 2024, apresenta no currículo obras de relevo, desde a criação da Cidade do Futebol (2016) até à Casa dos Atletas (2020), passando pela introdução do VAR (2017) e o lançamento do Canal 11 (2019). Tudo conseguido num percurso que conta com o Campeonato da Europa (2016) e a Liga das Nações (2019); as conquistas dos Europeus de sub-16 em 2017 e de sub-19 em 2018; mais um Europeu de futsal e os Jogos Olímpicos Juventude feminino em sub-19 (ambos em 2018); e seis grandes vitórias no futebol de praia, dois Mundiais (2015 e 2019), três europeus (2015, 2019 e 2020) e uns Jogos Europeus (2019).

Foi este homem pouco dado a conversas que se disponibilizou a dar uma longa e esclarecedora entrevista a Record, na qual revela as preocupações pela pandemia, a necessidade de reformular o quadro competitivo, as críticas ao Governo e a confiança na arbitragem e na disciplina.