Bernardo Silva, de 23 anos, falhou a conquista do Euro’2016 devido a lesão; agora vai ao Campeonato do Mundo como uma figura da Seleção Nacional. Isto depois de ter brilhado em Inglaterra, tanto que Guardiola ficou rendido. Não perca, esta quarta-feira, em, a grande entrevista ao internacional portuguêsNos últimos meses da época, o Jorge Mendes, o meu empresário dizia-me: 'Não te vou falar de nada porque quero que te concentres nos jogos finais da época. No final da época falamos'. Fui campeão pelo Monaco e tinha previsto cinco dias de férias com os meus amigos em Palma de Maiorca. Ao segundo dia recebo um telefonema do Jorge Mendes com a notícia da proposta do Manchester City. Explicou-me tudo e disse-me: 'Se concordares, depois de amanhã viajas para Manchester e assinas'. Não pensei duas vezes porque era uma proposta irrecusável, poder jogar na Premier League e num dos melhores clubes do Mundo. Em vez de cinco dias em Palma de Maiorca fiquei só quatro (risos).Eu acho que houve mais clubes interessados, mas não tive propostas concretas. Acho que foram histórias de jornais e, por isso, prefiro não falar sobre isso. Primeiro porque não tenho a certeza e segundo porque sou jogador do Manchester City e estou satisfeito. Foi a melhor escolha que podia ter feito.

Autor: David Novo