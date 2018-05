P – É um tema sensível, mas foi inadmissível o que se passou com os jogadores do Sporting, a quem aproveito, em meu nome e do Sp. Braga, para mostrar solidariedade. Quem fez aquilo deve ser castigado. Temos de perceber que isto não pode acontecer. Essa cultura dos jogadores serem intimidados tem de acabar. No futebol existe concorrência e as pessoas têm de perceber isso. Se houver uma Liga com as 10 melhores equipas do Mundo, uma delas vai ficar em último. A mentalidade tem de mudar.

Autor: António Mendes