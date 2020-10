Paulo Fonseca: «Em termos de paixão dos adeptos, a Roma seria sempre campeã»

A entrevista de Paulo Fonseca a Record aborda as mudanças na Roma após a entrada de um novo proprietário e a garantia de que o treinador português vai ficar no clube. A época passada também foi analisada, assim como os planos do técnico para a temporada 2020/21. Neste excerto, Paulo Fonseca fala sobre os adeptos da Roma, conhecidos pela sua exigência e ligação ao clube.





PAULO FONSECA - Eu sinto-me sempre muito apoiado e acarinhado pelos adeptos. Podemos dizer que, em termos de paixão e amor dos adeptos, a Roma seria sempre campeã. Este clube, estes adeptos.... Acreditem no que vos digo: são adeptos especiais. Adoraria ganhar um título na Roma, sobretudo porque estes adeptos o merecem.