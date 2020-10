Paulo Fonseca: «Preparamos a Roma para ser uma equipa ainda mais ofensiva»

Em agosto, perto do arranque da época de estreia na Serie A, Paulo Fonseca falou a Record sobre as metas que pretendia atingir. Agora, pouco mais de um ano depois, Record confrontou o técnico com essas declarações.





PAULO FONSECA – Sim, acho que conseguimos criar uma equipa ofensiva. Uma equipa que joga a maior parte dos jogos no meio-campo ofensivo do adversário. Preparamos a Roma para ser uma equipa ainda mais ofensiva esta época. Uma das coisas que proponho esta época é aumentar o controlo do jogo com bola, continuarmos a ser uma equipa ofensiva e sofrermos menos golos, percebendo que o campeonato italiano é muito específico e exigente do ponto de vista tático. Neste momento, a equipa nestá preparada para jogar em dois sistemas táticos e pode fazê-lo ao longo da época, mas isso não implica que aquilo que são as principais intenções da equipa mudem.PF - Eu sou sempre uma pessoa otimista, mas este espírito positivo não me faz fugir da realidade. E a realidade é que há equipas na Serie A que tiveram mais estabilidade e investiram muito mais do que a Roma. Agora, eu continuo com a minha crença, com dedicação e trabalho para poder alcançar esse objetivo e dar essa alegria aos adeptos da Roma.