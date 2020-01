Paulo Gomes em exclusivo na edição desta segunda-feira

Paulo Gomes toma esta segunda-feira posse como presidente do Vitória de Setúbal após vencer as eleições mais participadas de sempre dos sadinos. Além de garantir que a auditoria às contas da SAD e do clube vai mesmo avançar, revela que vai falar com o Sporting e pondera o reatar das relações institucionais com os leões. Admite voltar a receber jogadores por empréstimo, garante que não vai vender Makaridze e Artur Jorge a qualquer preço e explica o episódio do cartão de sócio do Benfica que circulou na reta final da campanha.