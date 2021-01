Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Paulo Meneses: «Nova paragem pode ser o fim» As incertezas da pandemia estão a preocupar o presidente da SDUQ do P. Ferreira, que teme pelo futuro do clube. O buraco financeiro é superior a meio milhão de euros e a ausência de receitas poderá revelar-se catastrófica