Philippe Gilbert: «O Rui Costa sempre foi um adversário»

RECORD - O que sabe sobre o ciclismo português?

PG – Portugal é um país de ciclismo e tem tido muitos ciclistas de qualidade. O Rui Costa tem sido o melhor nos últimos anos e competi muito contra ele. É um excelente corredor, muito forte em corridas de um dia, como o mostrou, por exemplo, no Campeonato do Mundo, tal como também é muito capaz de ganhar em provas de etapas. Não se ganha três Voltas à Suíça seguidas por acaso. É muito completo.

R - O Gilbert foi campeão do Mundo em 2012 e o Rui Costa em 2013. Quando o viu vencer esse Mundial, achou que tinha ali um novo concorrente para as clássicas?

PG – Em algumas corridas, como a de Liège, o Rui Costa é sempre um concorrente. Mas há muitas clássicas em que não corremos juntos, como a Flandres ou Roubaix. Porém, na de Liège, é sempre um favorito.



R - Qual o seu conselho para os jovens, como Rui e Ivo Oliveira, que estão agora a dar o salto para o World Tour?

PG – É fácil. Trabalhem muito e não levem isto muito a sério, porque senão perdem a essência do ciclismo. Vê-se isso muito hoje em dia. Começam a ganhar corridas, pensam que estão no topo, caem e nunca mais se levantam. Ser bom é fácil. Ser melhor é apenas uma questão de mentalidade.



60 km com uma rótula partida



R - No Tour do ano passado, teve uma queda horrível a 60 km do fim, acabou a etapa e foi obrigado a desistir por ter a rótula do joelho esquerdo fraturada. Como é que foi possível pedalar até ao fim?



PG – Faltavam 60 km e não sabia que tinha uma fratura, por isso segui viagem. Pensava que era muscular ou um tendão, não sabia que era o osso a tocar. Estava apenas focado em terminar a corrida, descansar e voltar à bicicleta. Só depois de alguns testes é que se percebeu que era uma fratura e tive de desistir. O ciclismo é assim, superação! Pensava que conseguia continuar até ao fim e no dia seguinte continuar no Tour, mas era impossível.