Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Rodolfo Frutuoso: «Castigo do Cristiano Ronaldo era despejar o lixo de todos os miúdos» Rodolfo Frutuoso recorda momentos partilhados no lar do jogador em Alvalade





• Foto: Paulo Calado