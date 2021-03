Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Rui Jorge: «Não tenho de pedir desculpa pelas minhas escolhas» A poucos dias do arranque da fase de grupos do Europeu sub-21 – prova que em 2021 terá um formato diferente, com as eliminatórias em maio –, o selecionador nacional abriu o livro e, imune às vozes críticas, falou sem reservas sobre as opções que tomou para a convocatória





• Foto: FPF