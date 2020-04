Rui Vitória: «Se não fosse o Benfica radicava-me em Guimarães»

Depois de treinar o Vilafranquense e as camadas de formação do Benfica, Rui Vitória passou pelo Fátima, para onde "ia e vinha todos os dias e até levava jogadores", pelo que só quando se mudou para o Paços de Ferreira, soube o que era "não voltar a casa ao final do dia". Todavia, parece ter sido Guimarães a cidade que mais o marcou. Tanto, que até pensou levar a família toda para a cidade berço.





"Se eu não fosse para o Benfica, penso que me iria radicar em Guimarães. Já ali estava há quatro anos. Tinha mais dois anos de contrato e ia levar a minha família para lá. E, atenção, como todos os treinadores em Guimarães, passei lá momentos bons e outros menos bons. Mas só tenho a dizer bem. Alverca é a minha cidade, Vila Franca tem o clube em que mais joguei, Fátima tenho uma relação excelente com as pessoas de lá. Tal como em Paços de Ferreira, um clube muito próximo. Mas foi o V. Gumarães que me abriu as portas para o Benfica e gostei muito de viver. Tem uma vida muito específica e boa. Poderia ser embaixador da cidade, ou de qualquer uma das outras pelas quais passei enquanto treinador", salientou o treinador, que se sagrou duas vezes campeão pelo Benfica, numa entrevista ano âmbito do seu 50.º aniversário.