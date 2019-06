Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Valderrama: «Estamos entusiasmados com a Colômbia de Queiroz» Jogou em três Mundiais e tornou-se uma lenda do futebol colombiano. Carlos Valderrama é o porta-voz da alegria que o povo sente com o estilo de jogo que o português levou para a seleção





• Foto: Reuters