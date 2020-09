Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Vasco Seabra: «Presente tem de ser consistente» O segundo treinador mais jovem da 1.ª Liga, com 36 anos, assumiu o risco de recolocar o Boavista no trilho do sucesso, procurando honrar as glórias do passado e garantir um futuro brilhante. Mas o que importa é o momento!





• Foto: Peter Spark / Movephoto