Vukovic: «Benfica tem muito mais qualidade do que o Dinamo»

VUKOVIC – O Benfica tem muito mais qualidade. O Dinamo é uma equipa boa e compacta, com alguns jovens muito bons. Está a fazer uma boa época, mas, com o devido respeito, as equipas que eliminaram (Fenerbahçe, Anderlecht e Viktoria Plzen) não estão nem perto da classe do Benfica. Se estiver ao seu melhor nível, vai seguir em frente, não tenho dúvidas.V – Os seus jogadores têm um bom caráter e não desistem de nenhum lance. Têm um bom guarda-redes, Livakovic, um bom jogador no meio que é o Dani Olmo, das escolas do Barcelona, e nas alas Izet Hajrovic. O ponta-de-lança Bruno Petkovic também é perigoso, com um jogo parecido ao do Mandzukic. São perigosos no contra-ataque.V – Sim, fui internacional nas diversas seleções, desde os sub-14 aos sub-19. A partir daí não joguei mais, pois estive praticamente dois anos parado, devido a cirurgias aos joelhos, ambas nos ligamentos cruzados. O meu sonho, desde criança, é jogar na seleção principal e, aos 26 anos, ainda sonho com isso. É o meu primeiro pensamento todos os dias, quando me levanto. Claro que não é fácil, pois os melhores jogadores jogam nos melhores clubes europeus. Sonho ser um dia capitão do meu país, mas claro que se fizesse um só jogo já ficava contente.V – É um jogador incrível, um dos melhores que já vi. Ele é da minha parte da Croácia, Dalmácia, embora tenha crescido no rival Dinamo Zagreb. Quando ele ainda tinha 21 anos, já era o meu ídolo, apesar de no Hajduk termos na altura o Niko Kranjcar.