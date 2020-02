Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Yuri Ribeiro: «No Benfica não viram o verdadeiro Yuri» Saiu do Benfica triste por não ter jogado na Liga, apesar de ter integrado um plantel campeão, e sem a honra de se impor no clube do coração





• Foto: Getty Images