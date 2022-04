Novidade provocou surpresas

Face à ausência dos jogos ‘All Star’ das ligas masculina e feminina do programa da Festa na tarde do penúltimo dia de evento – devido aos problemas de calendarização –, a Federação optou por organizar um concurso de lançamentos que colocasse à prova a capacidade individual dos participantes no evento. Cinco posições, quatro bolas (a valer sempre 1 ponto) em cada carrinho, dois participantes por cada escalão de cada uma das 18 associações e mais alguns elementos a ajudar a apanhar os ressaltos... e siga!

Organizar um evento com mais de 140 jovensa alinhar num tipo de concurso pouco visto entre nós (e muito exigente do ponto de vista físico, já que os miúdos não estão rotinados a executar 20 lançamentos em apenas 1 minuto) poderia ser uma aposta arriscada por parte da Federação, mas bastou ver os primeiros intervenientes em ação para se perceber que a ideia tinha tudo para vingar.

Antes de se começar a perceber quais os registos mais significativos em cada escalão, o primeiro triunfo da experiência foi observar a forma enérgica como todas as comitivas presentes nas bancadas do Pavilhão Municipal vibravam com o desempenho dos seus conterrâneos. Em campo, um de cada vez, eram oito os elementos por associação que faziam o seu melhor individualmente, contribuíndo para o acumulado coletivo que, naturalmente, também seria premiado. Mas, cá fora, toda a delegação os incentivava, incluíndo muitos familiares que, desde o primeiro dia, não perdem pitada do que se passa na Festa.

Neste concurso, a ‘ditadura’ dos tradicionalmente mais fortes não funcionou. E isso deu ainda mais colorido à festa e reforçou o acerto da opção por este certame.

Na hora da vitória, Tomás Esteves (Sub-16 de Castelo Branco) destacou o apoio que sentiu enquanto competia: "Considero-me um boa lançador e agradeço o apoio dado pelos meus colegas".

Rodrigo Torcato (Sub-14 de Aveiro) também se vê como um lançador. "Sim, acho que sou bom. Estou bastante contente. Se perdesse? Seguia em frente, continuaria a lançar, pois isto, perdendo ou ganhando , dá-me confiança", admite.

Anita Pereira (Sub-16 de Vila Real) fez questão de dividir os louros com a equipa: "Vejo-me como boa lançadora, mas quero melhorar, ainda há muito a fazer. Tinha a ambição de ganhar, mas a maior felicidade foi ser capaz de responder ao apoio da equipa".

Por fim, Rita Pechincha (Sub-14 do Alentejo) também deu conta da sua satisfação: "Sou boa na meia distância, mas nos triplos não tenho tanta pontaria. Quando entrei em prova não tinha expectativas, mas quando vi que era possível, lutei para ganhar".



Boa experiência para diversificar



Até à data – e já podemos incluir na análise a edição deste ano –somente seis associações alcançaram títulos na Festa do Basquetebol. Em 18 participantes, estamos precisamente a falar de um terço. Mas, se se acrescentar que Algarve e Madeira apenas contabilizam um triunfo, então é inequívoco que Porto, Lisboa, Aveiro e Setúbal são historicamente as formações que amealham os triunfos. Ora, antes do arranque do concurso de ontem a ideia generalizada é que seria ‘mais do mesmo’. Mas, no final, o que se verificou foi bastante diferente. Castelo Branco, Vila Real e Alentejo conseguiram o feito de colocar elementos seus à frente de toda a concorrência. Notável!



Vitória coletiva pertenceu a Aveiro



Ainda antes de arrancarem as finais individuais, disputadas pelos dois atletas com melhor registo na fase inicial, e de com isso se saber quem seriam os vencedores de cada um dos quatro escalões, já os totais acumulados indicavam Aveiro como campeão coletivo. No total, os oito representantes da associação somaram 59 pontos, deixando Braga (56) e Setúbal (53) nas posições imediatas. Para se ter uma ideia do equilíbrio verificado, acrescente-se que 13 associações fizeram 40 ou mais pontos.



Casa cheia em jogo da Liga



O Pavilhão Municipal acolheu ontem, a partir das 21 horas, o Imortal-D. Póvoa, referente ao Grupo B da Segunda Fase da Liga Betclic. Quem aproveitou a oportunidade foram as comitivas do Porto, Vila Real, Bragança, Leiria e Viseu, que marcaram presença nas bancadas, para além da delegação do Algarve. O facto de os bilhetes custarem 2 euros, não as impediu de desfrutarem de uma partida do escalão principal da modalidade ao vivo. Em conjunto com alguns adeptos do clube de Albufeira, as comitivas ajudaram a formar excelente moldura humana - quase lotação esgotada - naquele que é o palco principal desta Festa do Basquetebol.