«Ajudei jogadora de Santarém e ainda trouxe outra lesionada que nem conhecia»: fair-play na Festa

A Festa do Basquetebol é dirigida aos jovens atletas. Ainda assim, também os muitos pais que os têm acompanhado em Albufeira têm vibrado nas bancadas. Que o diga Sónia Ferreira, mãe de André Carapinha, Sub-16 de Santarém. "Tenho apoiado todas as equipas de Santarém", garante aO basquetebol faz parte da vida do jovem jogador desde há alguns anos, tendo começado pelo desporto escolar. Até novembro último, o futebol era o único desporto que o atleta, de 15 anos, praticava nos tempos livres, mas as tabelas falaram mais alto."Ele adora desporto. Pratica também futebol desde os 5 anos. Basquetebol só a partir de novembro. Já jogava pela escola no desporto escolar há anos. Em novembro acabou por entrar no Chamusca. Sempre adorou basquetebol", revela. É, portanto, a primeira Festa de André, que não esconde o entusiasmo nas palavras da progenitora."Anda todo entusiasmado, mesmo que não tenham ganho muitos jogos até agora. Adorou vir. É experiência única. Tem sido engraçado também para mim. Penso que lhes faz bem crescer aqui, é um bom torneio", diz ainda Sónia Ferreira, que fez mais de 300 quilómetros, para poder ver 'in loco' esta experiência do filho. Ainda assim, vai ter de regressar mais cedo."Não foi fácil estar aqui. Não consegui tirar os quatro dias, só mesmo estes dois. Gosto de os apoiar, mas hoje já volto para casa", reconhece, recordando ainda um bom exemplo de fair-play."Ontem uma mãe ligou-me a pedir para ir à farmácia comprar um medicamento para a filha. Fui e ainda trouxe uma jogadora de outra equipa, que nem conhecia, para aqui. Estava de muletas, pediram-me e eu fiz esse favor. Penso que qualquer pai faria isso, independentemente de ser ou não o seu filho", confessa, deixando uma garantia: "Se ele vier para o ano, é claro que podem contar comigo, se Deus quiser."