Bancadas bem compostas em Albufeira: pais marcam presença para dar apoio

No segundo dia de competição a toada nas bancadas mantém-se: estão praticamente cheias. Os pais de muitos dos jovens que participam na Festa do Basquetebol são presença assídua e nem os muitos quilómetros que separam as suas casas de Albufeira os fazem desistir."São 5/6 horas de caminho mas nós já estamos habituados. Todos os fins de semana costumamos seguir a nossa filha", conta aJorge Brito, pai de Leonor Brito das Sub-14 de Viana do Castelo. Veio com a mulher, Mónica Oliveira, para apoiar a jovem atleta."Para além de acompanhar a experiência da nossa filha, queremos apoiá-la. É a primeira vez dela aqui. Vamos ficar até quinta-feira e não viemos aqui para passar férias", assegura, contando ainda que não trocou muitas palavras com a filha para "não lhe colocar pressão".A garantia do regresso é uma certeza. "Para o ano contamos voltar. É importante para as miúdas", garante.