Da Festa do Basquetebol... até à NBA: O exemplo de Neemias Queeta

São vários os internacionais seniores portugueses que, ao longo dos últimos anos, passaram pela Festa do Basquetebol em representação das várias associações distritais. E o exemplo recente de Neemias Queta, poste dos Sacramento Kings da NBA que alinhou pelas seleções Sub-14 e 16 da Associação de Setúbal, também ajuda a mostrar aos mais novos que este é o caminho indicado para quem pretende chegar longe nesta modalidade.

"Do ponto de vista federativo, a Festa enquadra-se na primeira fase do percurso que conduz à Alta Competição. E ao mesmo tempo é um acontecimento privilegiado para observação dos jogadores que se apresentam com especial talento. Daí até atingir as seleções principais vai uma certa distância, com várias etapas pelo meio, mas esperamos que, a exemplo do que sucedeu anteriormente, mais alguns iniciem nesta edição da Festa o trajeto que lhes permita chegar longe, como sucedeu recentemente com o Neemias Queta", resume, confiante, Manuel Fernandes.