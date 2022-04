Guilherme Pinto radiante com Festa do Basquetebol: «Tem sido espetacular»

O jogo entre as equipas Sub-16 de Setúbal e Porto tinha terminado há poucos minutos. Notava-se algum cansaço em Guilherme Pinto, mas, mesmo assim, o jogador da formação setubalense - que venceu por 49-39 - aceitou falar com"Este jogo foi bem gerido por parte do treinador e pela equipa. No 1.º período jogou uma equipa, no segundo outra. No terceiro e no quarto a mesma. Foi bem gerido defensivamente e ganhámos aí. Foi um jogo bem disputado e renhido. Parabéns ao Porto também", realça o jovem atleta."Só joguei no segundo período, mas penso que estive bem na defesa. Ganhei ressaltos e o objetivo era jogar o melhor possível na defesa, portanto correu bem", festeja Guilherme, que participa pela primeira vez na Festa do Basquetebol."Dentro do campo está a correr muito bem, ganhámos os jogos todos e estamos bem lançados para jogar a final provavelmente. Fora da quadra está a ser muito bom. Já fiz amigos em Lisboa e falei com alguns do Porto e com outros de Santarém. Tem sido espetacular", garante.