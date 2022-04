Ilustre visitante

O basquetebol português, como se sabe, não é dos mais emblemáticos a nível internacional. Mas, a ausência de resultados particularmente significativos nas principais competições de seleções ou clubes não faz com que as instâncias internacionais olhem 'de lado' para o que se passa por cá. Aliás, os vários eventos atribuídos a Portugal nos últimos anos, no âmbito dos Campeonatos da Europa jovens (Divisões A ou B), comprovam não só essa atenção, como também o reconhecimento perante a capacidade organizativa da Federação. Mas, quem tem oportunidade de acompanhar a Festa, em Albufeira, rapidamente percebe que é aqui, neste evento, que sobressai o trabalho de uma vasta equipa que, com a experiência adquirida ao longo dos tempos, já coloca de pé algo tão complexo com relativa facilidade.

Para testemunhar, 'in loco', o que é a Festa, ontem, ao final da tarde, chegou a Portugal (Faro) Kamil Novak, diretor executivo da FIBA Europa. Simpático e acessível, o dirigente checo descansou apenas um pouco antes de visitar (acompanhado do líder federativo Manuel Fernandes) os locais onde decorriam jogos. "Não tinha ideia da real dimensão do evento", deixou escapar.

Boquiaberto com a envolvência no pavilhão principal, rapidamente anunciou que vai querer saber todos os pormenores logísticos para, mais tarde, mostrar o exemplo português.

Regresso sempre especial

Kamil reservou para os próximos dias declarações mais oficiais e objetivas, mas no seu jeito bastante afável, fez questão de salientar a satisfação especial por estar de regresso a um país que bem conhece. É que este checo, de 2,08 metros, veio para Portugal, aquando da temporada 1991/92, para representar o Barreirense, numa equipa que tinha ainda um outro atleta checa. Na época seguinte, o antigo poste continuou por cá, então ao serviço do Seixal.

Agora, com funções de alta responsabilidade no basquetebol europeu, Kamil tem razões para voltar a elogiar o nosso país. E vai fazê-lo com toda a certeza!



Filho nasceu no Barreiro e fez ontem anos



Enquanto visitava o exterior do Pavilhão Municipal, atento a tudo, incluindo a 'fun zone' onde teve direito a uma prenda por parte de um dos parceiros da Federação, Kamil Novak cumprimentou um ror de pessoas, distribuiu sorrisos, deixou-se fotografar e filmar e sempre com enorme boa disposição. Mas, as gargalhadas mais evidentes surgiram quando lhe recordaram a passagem pelo Barreiro (a cidade onde mora o presidente federativo que, como não poderia deixar de ser, o acompanhou na visita). "Isso foi há muito tempo", disse para, logo de seguida, acrescentar entre sorrisos: "o meu filho nasceu lá. E faz hoje anos, 30 anos". Se não fosse por mais nada, só por esse ‘pormenor’, o dirigente da FIBA Europa jamais esqueceria o nosso País, mas basta ouvi-lo falar para perceber que gosta genuinamente de Portugal. Acontece a muitos que nos visitam!



Secretário de Estado chega hoje



João Paulo Correia, o novo secretário de estado responsável pelo desporto, confirmou que vai marcar presença na Festa. O convite estava feito há algum tempo, mas só recentemente foi possível ao governante assegurar a sua presença que, começará já hoje, dia em que da parte da manhã se realizam os últimos jogos das fases classificativas dos quatro escalões e, à tarde, terá como atração única o concurso de lançamentos que vai coroar não só os melhores executantes individuais, mas também a associação mais certeira nos 'tiros' longos. O secretário de estado marcará presença também amanhã, derradeiro dia da prova, com as quatro finais agendadas para as 9 horas, seguindo-se a Cerimónia de Encerramento.