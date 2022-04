Imortal dá cartas

São dois os clubes de Albufeira que, de diversas formas (com destaque para o envolvimento de muitos dos seus elementos), ajudam – desde que o evento chegou à sua cidade – à realização da Festa. Falamos do Clube de Basquete de Albufeira e do Imortal Basket Club. O primeiro, nascido em 1996, tem vindo a ganhar expressão nos últimos anos, apostando nos escalões jovens, apesar de também competir nos seniores. Mas, naturalmente, é o nome do Imortal que mais se associa à modalidade.

Apesar de oficialmente ter sido constituído apenas em 2011, quando ganhou autonomia e passou a ter a atual denominação, o Imortal Basket Club tem origem na secção de basquetebol do Imortal Desportivo Clube.

A ligação do Imortal ao basquetebol é muito antiga, ao ponto de ser, desde há décadas, o maior representante algarvio na modalidade, com destaque para desempenhos de grande nível na principal divisão, assim como feitos relevantes na formação, principalmente a nível regional, mas também nas provas nacionais.

Depois de alguns anos afastado da ribalta, o Imortal ressurgiu em força –já com a atual designação –mais recentemente. Recuperando gente com passado relevante no basquetebol da cidade (entre os quais Paulo Sérgio, Francisco Oliveira e Luís Modesto, o treinador da equipa sénior masculina), o clube está de novo entre os emblemas mais cotados do País e, na próxima época, irá estrear-se na divisão principal em femininos. A longa tradição basquetebolísticas da cidade segue bem viva.