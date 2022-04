Manuel Santos (Treinador dos sub-14 de Leiria): «Há atletas que não puderam despedir-se»

A pandemia da Covid-19 não permitiu que nos dois últimos anos se realizasse a Festa. Algo que algumas associações não esqueceram e que ajuda a tornar esta edição "mais especial"."Dois anos em que estivemos parados completamente. Para além da saudade, deixou vontade de participar nisto e competir. Foi uma paragem enorme. É chato para as gerações que não puderam participar, porque há jogadores de Sub-16 que não tiveram a oportunidade de estar no último ano em que podiam participar e não se puderam ‘despedir’", lamentou Manuel Santos, treinador dos sub-14 de Leiria e que já passou por este evento como jogador e, mais tarde, treinador-adjunto.Uma ideia partilhada por Susana Santos, treinadora das sub-14 de Viseu. "Vinha a falar disso no autocarro. Há toda uma geração que merecia que a Federação fizesse algo para eles, já que não viveram este espírito e não têm estas memórias. E isto é para eles, mesmo para quem quer seguir para ser sénior ou tornar-se treinador ou árbitro", lembrou.Um evento que Paula Ruivo, treinadora das Sub-16 de Santarém, diz ser agora "mais memorável e especial" devido ao interregno de dois anos. Contudo, não esquece igualmente quem ficou de fora."É triste para os que, nos dois anos anteriores, ficaram impedidos de vir, porque ficaram sem possibilidade de regressar devido ao limite de idade. No entanto, isto é fantástico para os que cá estão agora e estavam desejosos de vir para Albufeira", fechou.