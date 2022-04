Perder é sinal de coragem

As Sub-14 de Bragança somam por derrotas (expressivas) os jogos realizados até ao momento na Festa do Basquetebol. Algo que, ainda assim, não as deixa sem motivos para desfrutar. “Podemos mostrar às outras equipas que nos divertimos como elas, apesar dos resultados”, conta a Record Mariana Pereira. É a atleta mais experiente numa comitiva onde há três ‘benjamins’. Mariana Cepeda é uma das três jogadoras com 11 ou 12 anos. “Acolheram-me bem. Aqui cresço mais rápido”, revela.

Os maus resultados não tiram confiança. “Saímos com o sentimento de dever cumprido. Ficamos tristes, mas continuamos confiantes para ver se o próximo corre melhor”, aponta Mariana Pereira.

Tiago Silva é o treinador desta jovem equipa. Vive realidade diferente em Bragança, depois de já ter passado por Porto (Guifões) e Braga (Esposende). “Nessas cidades, quase cada bairro tem um clube, mas no distrito de Bragança não é assim”, revela. E foi precisamente no final do jogo com a equipa bracarense, que o técnico viveu um momento doloroso: o marcador assinalava 155-3!





“Quase me caiu uma lágrima quando vi os 155 pontos. O treinador contrário até pode ter dito para abrandarem um bocado, mas a excitação das miúdas pode ter levado a isto. Andamos de olhos fechados no nosso distrito, com atletas dos três únicos clubes existentes, e aqui deparamo-nos com outra realidade . As jogadoras pretendem dar o seu melhor, sendo que algumas até podem dar o salto para outros locais”.

“Estas meninas são a ‘montra’ para as que não vieram. Que sejam importantes para que mais queiram praticar basquetebol”, vinca, terminando com um facto preocupante: “há atletas que vão fazer mais jogos nesta semana do que na época toda”.

Ambição é caraterística



"Disponibilidade para ouvir e ambição de querer mais" são traços desta equipa, como assume Tiago Silva. "Há muita aprendizagem. Não se intimidam com nenhuma adversária. São umas aventureiras", conta, salientando algo que registou com agrado. "Um treinador mandou-me mensagem a dizer que adorou a nossa atitude, porque nos mantivemos iguais até ao fim, apesar do resultado negativo."





Lisboa perdeu pela primeira vez



Lisboa partia para o segundo dia da Festa como a única associação invicta entre as 18 participantes, fruto das oito vitórias em outros tantos jogos no primeiro dia. No entanto, o registo imaculado caiu por terra ontem, uma vez que as Sub-14 foram derrotadas pela equipa do Porto por 61-39.

As Sub-14 portuenses seguem, assim,na liderança isolada da Divisão A, com 6 pontos, mercê das vitórias nos três jogos já disputados, e perfilam-se como sérias candidatas à conquista do título. Se o atingir, será o quarto sucesso consecutivo do Porto no escalão, um feito que nunca foi alcançado na Festa.