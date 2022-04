Ter pai crítico dita avaliação contínua

Os jornalistas costumam fazer perguntas, pelo que a conversa a seguir começa de forma normal... com um jornalista a colocar questões. A situação torna-se algo improvável quando as respostas surgem através de outro jornalista, que por acaso conhece o primeiro (trabalham no mesmo jornal há mais de 20 anos). Está confuso? Passemos a explicar: António Mendes, tal como o autor destas linhas, é jornalista em, e está em Albufeira a acompanhar de perto a Festa porque, nas Sub-14 do Porto, joga a sua filha Carolina."Desde que ela começou a jogar, no Maia BC, devo ter falhado, no máximo, uns três jogos. Vou sempre ver. Gosto, porque também pratiquei a modalidade, mas essencialmente quero estar por perto, acompanhá-la", explica o nosso camarada de Redação."Se também a avalio como costumo fazer com os jogadores de futebol? Claro! E creio que é mesmo essa faceta de jornalista que me leva, sempre, a ser crítico. Não tenho o hábito de começar a falar das incidências das partidas mal chego ao pé dela, no final dos jogos, mas é inevitável que a conversa surja no carro ou já em casa. Dou sempre a minha opinião e, admito, se calhar até sou injusto em determinadas situações, conforme a minha mulher já me alertou. Mas, a verdade é que não consigo ignorar o que vi ou deixar de comentar certas jogadas". acrescenta, sorridente, como que dando a entender que a Carolina tem muita paciência..."Não sei se ela vai continuar a jogar quando for adulta, sei é que irá fazê-lo enquanto lhe der prazer. Estar com as amigas é o que quer, razão pela qual já me disse que jogará sempre no Maia BC. É o seu clube. Joguei no Guifões e já lhe disse, em jeito de brincadeira, que podia ir para lá, mas já sei que essa questão nem se coloca".E avaliação global do crítico? "A Carolina ainda tem certas limitações técnicas, o que é normal, mas é impecável a defender, diria que é uma carraça". Se o pai diz...Minutos antes de cumprir o segundo jogo do dia, Carolina também falou a. Sorridente, mas algo envergonhada, lá foi dizendo que não considera "nada estranho" ter um pai que, por norma, avalia as prestações dos futebolistas e que, agora, faz o mesmo com as suas. "Essencialmente ele dá-me conselhos. Vê os jogos e chama a atenção", diz. Mas, apesar da avaliação positiva à atitude do pai/crítico, acabou por confessar que... "chateia às vezes". E dito isto, lá foi aquecer. Perante a indireta, António acrescentou que a filha liga menos às estatísticas que ele próprio. Provavelmente, ainda não se apercebeu que os pais (jornalistas ou não) são quase todos assim!