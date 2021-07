Medalheiro de Portugal continua a crescer

Para além das duas medalhas de ouro conquistadas por José Ramalho, Portugal contabilizada nesta edição do Campeonato da Europa de Maratona mais dois títulos europeus.

Na sexta-feira, Sérgio Maciel conquistou o ouro em maratonas C1 na categoria de sub-23. O canoísta de Viana do Castelo concluiu o trajeto em 1:51.11 horas, batendo os húngaros Daniel Laczo e Mate Zsidai por 1.38 e 4.33 minutos, respetivamente. Sérgio Maciel continua a dar provas do seu talento: foi campeão da Europa júnior em 2016 e campeão do Mundo sub-23 em 2018. Soma nove pódios internacionais, entre Europeus e Mundiais.

No mesmo dia, Adriano Conceição também subiu ao lugar mais alto do pódio ao sagrar-se Campeão da Europa de K1 sub-23. Para isso, concluiu a prova em 1:57.44,06 horas, batendo o húngaro Zoltan Zoboki por 6,48 segundos e o checo Dan Sedlacek, por 43,49s.

Depois da medalha de bronze conquistada em 2019, em França, Adriano Conceição conseguiu agora o tão desejado ouro. O medalheiro fica ainda completo com os bronzes de Tomás Sousa (C1 juniores) e de Rodrigo Santos ( K1 juniores).

Contas feitas, Portugal soma seis medalhas e é 2º classificado, atrás da Hungria, bem na frente com 17 medalhas.



Europeu termina hoje



A comitiva portuguesa pode aumentar hoje o número de medalhas conquistadas no derradeiro dia de competição. A Seleção Nacional vai estar representada por Francisco Santos/Fernando Costa (K2 juniores), Rui Lacerda/Ricardo Coelho (C2 seniores) e José Ramalho/Ricardo Carvalho (K2 seniores). As atenções vão estar viradas, sobretudo, para a embarcação de José Ramalho, que pode subir pela terceira vez nestes Europeus ao lugar mais alto do pódio. "Vão ser 30km muito duros, mas espero voltar a vencer", referiu o canoísta vilacondense, de 38 anos.



Beatriz Barros em 6º lugar



No dia de ontem, destaque ainda para a prestação de Beatriz Barros, 6ª classificada na prova de C1 Seniores, com o tempo de 1:31.52 horas, a sete minutos exactos da campeã húngara Zsofia Kisban.