Carina Paim: «Estou a trabalhar para o ouro»

Ginástica é a grande paixão, mas é no atletismo que se destaca no desporto paralímpico. A especialista em 400 m T20 (deficiência intelectual) já aquece para os segundos Jogos.

RECORD - Campeã europeia em Berlim, bronze nos Mundiais do Dubai, uma presença nos Jogos do Rio e em contagem decrescente para os de Tóquio... Andámos a coscuvilhar as redes sociais e sei que tem uma máxima: 'O corpo alcança o que a mente acredita'. A sua mente alguma vez acreditou que o seu corpo iria conseguir tudo isto?

CARINA PAIM – Também acho que se a mente acredita o corpo só tem de conseguir fazer. Mas normalmente isto aplica-se a tudo na minha vida. Não só às provas, mas aos treinos também, ao meu dia-a-dia. Quando estou nas competições só penso nisso, que o meu corpo só tem de conseguir fazer, e acho que dá bom resultado. É sempre um sonho estar lá.

R - Tanta coisa conquistada com somente 22 anos fá-la acreditar que poderá ser a próxima figura do desporto paralímpico em Portugal?

CP – Não sei. Acho que há muitos olhos a olharem para muitas pessoas, há muitos atletas olímpicos e paralímpicos. Mas o meu foco não é esse. É sim alcançar os objetivos a que me proponho e se for um exemplo para as outras pessoas acaba por ser já muito bom. Acredito que ainda tenho muito tempo para fazer mais e melhor e o facto de ter começado muito nova a conquistar coisas também me abrirá muitas portas e ter mais pessoas a notarem o que faço.

R - Mas haverá, certamente, vontade de dar mais. O que pretende ainda conseguir no atletismo paralímpico?

CP – O que julgo ser o sonho de todos os atletas. Continuar a ser presença nos Jogos e conseguir a medalha de ouro. Mas penso que temos de ir devagarinho, tenho ainda muito tempo para conseguir chegar lá e sei que ainda vai demorar. Mas estou a trabalhar para o ouro, sempre me dediquei a 100 por cento para isso.