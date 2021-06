Competitividade interna na base dos bons resultados do andebol nacional

É fácil olhar para os recentes resultados da Seleção Nacional – 6º lugar no Europeu de 2020 e 10º no Mundial de 2021, ambas as melhores classificações de Portugal nestas competições – e perceber que há muita qualidade, mas estas exibições históricas não apareceram do nada.

"Houve um caminho até aqui, e a base de tudo acaba por ser um conjunto de circunstâncias. Primeiro há que destacar o trabalho dos clubes, que tem sido extraordinário. Depois, para além do português, temos atletas que participam em campeonatos de grande competitividade como o alemão, o francês ou espanhol, e esses atletas, quando chegam à Seleção, sentem um enorme sentimento de pertença, apesar de virem de várias equipas. A união do grupo é absolutamente incrível, mas depois juntamos a qualidade e inteligência do atleta português a uma excelente liderança do nosso selecionador Paulo Jorge Pereira e restante equipa técnica e fica um conjunto de grande nível", referiu.

Para além disto, o salto qualitativo dos clubes portugueses nas competições europeias também tem ajudado Portugal, até porque o FC Porto, que chegou aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, é o grande ‘fornecedor’ de jogadores da Seleção Nacional. "Há um compromisso muito grande dos clubes com a modalidade, o que é fundamental. Só assim é que é possível termos resultados positivos na Seleção. A experiência nas competições europeias que FC Porto, Sporting e Benfica têm tido, essa competitividade eleva os atletas para outros níveis. São provas bastante duras e complicadas, mas dá uma bagagem brutal. É com grande agrado que vejo esse compromisso dos clubes a subir de temporada para temporada", salientou o dirigente.

Como o presidente da Federação de Andebol de Portugal refere, o objetivo é que a Seleção seja uma presença crónica nas fases finais dos Europeus e Mundiais, mas para isso é preciso atletas. Miguel Laranjeiro garante que o sucesso recente da equipa das quinas tem tido um papel fulcral para o recrutamento de novos talentos."É engraçado porque, depois do apuramento olímpico, tivemos muitos relatos de crianças e adolescentes que queriam começar a praticar andebol. As audiências aumentaram astronomicamente, e isso é um bom indicador. Para além disso, estamos a tentar implementar o andebol no desporto escolar logo a partir do 2º ciclo e apoiamos os clubes nas inscrições até aos juvenis. Temos de aproveitar estes momentos. Num país com pouca cultura desportiva, este trabalho é muito importante", conclui.