David Grachat: «Participei nos ‘Morangos com Açúcar’»

RECORD - Parece que o David também é uma verdadeira estrela de cinema. Já participou nos ‘Morangos com Açúcar’...

DG – Participei [risos]. Havia uma personagem - já não me lembro o ator - que fazia desporto adaptado. Convidaram vários atletas para ir fazer uma prova com ele. Foi um episódio muito engraçado. O ator tinha de ganhar, mas tivemos de repetir as filmagens várias vezes porque havia um colega que queria ganhar. Ele não percebia que tinha de perder aquela competição. Meteu na cabeça que tinha de ganhar. Foi cansativo, mas muito gratificante.

+ Participou nos ‘Morangos com Açúcar’ e não só...

DG – Participei numa curta-metragem chamada ‘Persistência’, do Comité Olímpico Português. Há também um documentário ‘David Grachat S9’, feito em 2011. Acompanharam-me durante esse ano e também é um documentário premiado. Aconselho a toda a gente ver!



+ Houve uma altura da sua vida em que teve de conciliar a formação superior com a natação. Conseguiu conciliar bem as duas coisas?



DG – Foi uma fase muito complicada. Felizmente consegui uma ajuda muito grande dos Jogos Santa Casa. Deram-nos uma ajuda muito grande com as bolsas de educação e pudemos arranjar estratégias para conciliar o Desporto com a formação académica. Foi muito importante.



+ Sente que tem havido um maior apoio ao desporto adaptado?



DG – Hoje em dia sinto. Comecei numa época em que o apoio ao desporto adaptado era praticamente zero. Eu já sou um dinossauro, tenho 34 anos, e vi a evolução daquilo que é o desporto adaptado em Portugal. Fazendo a comparação, o que temos hoje em dia é 20 vezes mais do que tínhamos há 20 anos.



+ Quanto terminar a carreira quer ser o professor David?





DG – Gostava de ficar ligado ao ensino da natação. É uma modalidade que eu aprendi a gostar e que amo neste momento. É esse o objetivo, seja como treinador ou como professor.