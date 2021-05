David Grachat: «Quero terminar a carreira em Tóquio»

RECORD - Vai tentar marcar presença para os seus quartos Jogos Paralímpicos...

DAVID GRACHAT – Sou um dos atletas que estão na luta para estar presente nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Vou tentar ganhar o meu espaço na equipa que vai representar Portugal.

+ Tem 34 anos. Caso consiga o apuramento serão provavelmente os últimos…

DG – Sim, provavelmente serão os últimos. Não descarto também uma ida a Paris. Quero continuar com uma nova vida, do lado de cá do cais. Vou ponderar muito, mas deverão ser os últimos jogos.

+ Que nova vida é essa?

DG – Acabei de ser pai! É essa a nova vida que eu quero abraçar. E depois trabalhar como treinador, professor de natação. Foi o curso que eu tirei.

+ Com o adiamento dos Jogos para 2021, alguma vez lhe passou pela cabeça desistir de tentar participar?

DG – Quero terminar a carreira em Tóquio. Se tiver pernas e braços para aguentar mais três anos farei o esforço, mas não é uma meta.

+ O que é que o move para continuar a tentar mais um apuramento?

DG – O que me move foi o mau resultado que eu tive nos Jogos do Rio de Janeiro. Era aquela prova em que eu queria terminar a carreira. Mas correu tão mal que eu tive de pôr mãos à obra e não queria terminar daquela maneira. Queria terminar feliz. Nunca pensei em desistir e vou lutar até ao fim.