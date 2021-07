Duas dezenas em busca de reluzir nos Jogos

Portugal contará com 20 representantes nos Jogos Olímpicos de Tóquio, nos quais se incluem atletas que não conseguiram os mínimos mas que atingiram pontuações que permitem a repescagem.

À entrevistada Cátia Azevedo, juntam-se nomes de peso, como Pedro Pichardo, Auriol Dongmo, Liliana Cá, João Vieira e Patrícia Mamona. Mas na lista dos primeiros a garantir presença nos Jogos estão ainda Sara Moreira, Francisco Belo, Lorène Bazolo, Evelise Veiga, Ana Cabecinha, Salomé Rocha e Catarina Ribeiro.

Já pela quota de repescagem surgem nomes como o de Nélson Évora, Carlos Nascimento, Ricardo Santos, Tiago Pereira, Marta Pen, Salomé Afonso, Irina Rodrigues e Lorène Bazolo, que também poderá competir pelos 200m.

Os atletas paralímpicos portugueses também terão uma palavra a dizer em Tóquio. Dos 30 apurados da comitiva lusa para a 10.ª participação consecutiva de Portugal em Jogos Paralímpicos, dez são da modalidade de atletismo.Ana Filipa, Carina Paim, Carolina Duarte, Érica Gomes, Hélder Mestre, João Correira, Manuel Mendes, Miguel Monteiro e Sandro Baessa são os nomes que embelezam o quadro português, sendo que ainda não se conhece o elemento que ocupará a última vaga.Apesar de tudo, a lista para estes Jogos - a disputarem-se entre 24 de agosto e 5 de setembro - é mais curta do que a última que se havia apresentado no Rio de Janeiro: em 2016, foram 37 os atletas paralímpicos a cruzar o Atlântico. De lá vieram duas medalhas de atletismo, com bronze para Luís Gonçalves e Manuel Mendes.