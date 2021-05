Farmacêutico Daniel Videira sonha com Tóquio

Daniel Videira é o exemplo de alguém que conseguiu conciliar o melhor dos dois mundos. Começou a nadar aos 4 anos como reabilitação para a paralisia cerebral que lhe foi diagnosticada. Aos 29 anos, é uma das grandes referências da natação adaptada em Portugal e é também mestre em Ciências Farmacêuticas.

Na Madeira, terminou a final dos 400 metros livres S6 no 4º lugar. "Correu muito bem, não estava à espera", admite o atleta a Record. "Tinha cá os medalhados do Mundial e consegui baixar quase três segundos ao meu tempo. O pódio foi exatamente igual ao do Mundial. Fiquei muito satisfeito", sublinha o atleta que é apoiado pelas bolsas de educação dos Jogos Santa Casa.

Daniel Videira sonha agora em marcar presença nos primeiros Jogos Paralímpicos da carreira. "É o sonho de qualquer atleta." Já conseguiu os mínimos para Tóquio, mas pode não chegar, como explica o atleta das GESLoures. "Há quatro vagas masculinas e há seis atletas com mínimos. Vai ser decidido consoante a posição no ranking após estes europeus. Fica decidido após atualizar o ranking que deve ser feita no final do mês."

A notícia é agora aguardada com expectativa pelo farmacêutico Daniel Videira.



DTN destaca jovens



O balanço é muito positivo", diz ao nosso jornal Daniel Viegas, diretor técnico nacional da natação adaptada. "Culminou com a medalha de ouro da Susana Veiga, algo que não acontecia há 15 anos na natação adaptada de Portugal. A percentagem de recordes pessoas foi muito grande. Foram 14 recordes e marcámos presença em 19 finais. Para além das medalhas da Susana e da Renata Pinto, destaco também os jovens nadadores como o Diogo Cancela e o Marco Meneses que ficaram no 4º lugar. O Marco teve uma apendicite há pouco tempo e ficou muito perto de conseguir a medalha. Foi um balanço muito positivo", reiterou Daniel Viegas, visivelmente satisfeito pelos resultados alcançados na Madeira. Agora segue-se Tóquio. "Aguardamos a saída dos rankings para definir quem são os nadadores que vão aos Jogos."