Filipe Marques: «Ficou fácil conciliar triatlo com faculdade»

RECORD - Concilia atualmente a carreira no triatlo com a vertente académica?

FILIPE MARQUES – Sim. Atualmente, estou a tirar um curso superior e tenho conseguido conciliar bem os dois aspetos, também graças ao apoio dado pelas bolsas dos Jogos Santa Casa, pois ajuda no que diz respeito ao pagamento de propinas e em outras matérias. Com o passar dos anos, foi ficando mais fácil conciliar a faculdade com o triatlo. Treino no Jamor e estudo também numa zona próxima, por isso acaba por ser facilitado.

R - Acha que existem cada vez mais apoios por parte das faculdades para com os atletas-estudantes?

FM – Sem dúvida! Com o estatuto de alto rendimento, posso ter um horário melhor, fazer as cadeiras com alguma flexibilidade e os professores têm a consciência de que nós temos de treinar. Logo, não nos sobrecarregam com trabalhos e em relação aos horários.

R - Quais são os seus objetivos na carreira e em especial para o ano que se avizinha?

FM – Neste momento, pela minha cabeça passa o objetivo de chegar aos próximos Jogos, mas também existem os Campeonatos do Mundo a cada ano e mesmo o Europeu, que tem tido lugar no Funchal nos últimos dois anos e são sempre provas que me motivam bastante e nas quais tento chegar às medalhas...