Francisca Laia: «Tenho o sonho de estar nos Jogos de Paris»

RECORD - Este ano regressou ao Clube Desportivo Os Patos. A sua vida mudou muito neste último ano?

FRANCISCA LAIA – Foi sem dúvida um ano de mudanças. O contrato com o Sporting terminou e não houve interesse em renovar. Tive de arranjar outro clube e achei que o que fazia sentido era regressar à minha casa, ao clube que me deu formação. Tinha de retribuir e não fazia ir sentido ir para outro lado que não ‘Os Patos’.

+ É uma pessoa orgulhosa das suas origens?

FL – Claro que sim. Temos de ser. É o sítio onde cresci e onde me tornei a Francisca pessoa e a Francisca canoísta. Temos de dar valor às pessoas que nos acompanharam desde cedo e que investem em nós o seu tempo para seguirmos os nossos sonhos.

+ Presumo que tenha sido um ano difícil com a saída do Sporting e agora o apuramento falhado para Tóquio...

FL – Esse processo começou em 2020 com a pandemia. Tive de reestruturar estratégias. A saída do Sporting não facilitou as coisas. Não me ter apurado para os Jogos não tornou o ano mais positivo…, muito pelo contrário. Mas nunca estive tão bem como agora e ainda tenho o sonho de estar presente em Paris’2024. Vou aproveitar esta época mais atribulada para melhorar alguns pontos fracos que eu quero que se tornem pontos fortes.

+ Já não falta muito para Paris...

FL – Este ciclo olímpico foi um pouco atípico devido às circunstâncias que todos sabemos e vai encurtar os anos de preparação. Claro que quando falhei o apuramento para os Jogos Olímpicos tive de pensar em tudo. Se queria realmente estar aqui. Mas tendo em conta a minha idade e o meu percurso, espero ter uma chance para Paris e vou dar o melhor de mim para poder estar lá.