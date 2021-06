Frederico Morais: «Orgulhoso por representar Portugal»

RECORD - Falta pouco para os Jogos de Tóquio. Já aprendeu alguma palavra em japonês?

FREDERICO MORAIS – Ainda não aprendi nenhuma palavra em japonês. A verdade é que o surfista com quem eu costumo falar mais é o Kanoa Igarashi, e ele hoje em dia fala fluentemente em português. Por norma, falamos sempre em português, mas vou ter de lhe pedir alguns conselhos.

R - Vai representar Portugal na primeira vez que o surf vai estar presente nos Jogos Olímpicos. Qual é a sensação?

FM – A sensação é ótima. Não podia estar mais feliz e orgulhoso por representar Portugal na primeira edição do surf dos Jogos Olímpicos. É um marco grande para a história do surf português e espero que possamos ter mais surfistas portugueses a competir nos Jogos Olímpicos. Sei que as expectativas são grandes, mas espero estar à altura e dar muitas alegrias a Portugal.

R - Tóquio não é muito conhecido pelas ondas…

FM – É verdade. Mas há vários anos que há uma etapa do WQS em Chiba, perto de Tóquio, que é onde vão ser realizadas as provas de surf. Já lá apanhei boas e más ondas, mas esperamos ter sorte e que o mar e o sol nos ajudem a apanhar boas ondas.

R - O objetivo passa por ganhar uma medalha?

FM – Estaria a mentir se disser que não é um sonho ganhar uma medalha nos Jogos Olímpicos. Sei que é uma tarefa muito difícil, que exige muito trabalho e eu gosto de pensar passo a passo. Não gosto de dar passos grandes. O trabalho está a ser feito e uma coisa eu posso garantir: vou dar o meu melhor para dar uma grande alegria a todos os portugueses.