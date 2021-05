Helena Carvalho: «Veterinária é sonho de criança»

Record - Estuda Medicina Veterinária, correto?

Helena Carvalho - Sim, e é uma junção que eu não recomendo a ninguém [risos]. Entrei para o projeto de preparação olímpica no terceiro ano da faculdade e comecei a sentir mais o peso da responsabilidade, já não deixava de ir treinar para estudar mais um bocadinho, por exemplo. Só podia deixar 20 créditos para conseguir passar e nesse ano deixei 22... foi no terceiro ano de faculdade que fragmentei. As aulas online ajudam-me um bocado, mas época de exames é sempre época de exames e o primeiro semestre não correu muito mal; este agora foi o abrir da época competitiva, terei de faltar a algumas aulas práticas porque está tudo muito condensado e vai ser difícil de compensar. Estou metida em sarilhos dos quais não sei como vou sair... terei de reconhecer que não tenho tempo de viver uma vida inteira duas vezes ao mesmo tempo na mesma pessoa.

R - É uma junção que diz não recomendar a ninguém... por quê esta área?

HC - É um sonho de criança. Medicina Veterinária é um curso que tem muita saída, mas sempre quis clínica de animais pequenos, seja cão, gato ou exóticos. Mas é aí que vou parar de certeza. Sempre gostei de animas. Triatlo e animais são, sem dúvida, as coisas de que mais gosto. Nunca percebi sequer as pessoas que não gostam de animais, porque para mim é um amor tão óbvio, que me chega a fazer confusão.

R - A Santa Casa da Misericórdia também foi uma bela ajuda.

HC -Ajudam-me bastante, pagando-me as propinas. Quando comecei a ter esse apoio foi até um incentivo, por sentir que o meu sacrifício era reconhecido. Foi aí que decidi fazer regime parcial e tentar estar mais focada nas duas coisas.

R - Quem é a Helena para além do triatlo?

HC - Admito que nos últimos anos a minha vida tem ficado muito pelo triatlo e pela faculdade. Os meus amigos mais presentes acabam por ser as pessoas que treinam comigo, os colegas que me ajudam na faculdade, os meus pais... e até com o resto da família tem sido muito difícil de conviver. Portanto, fora o triatlo e a faculdade é impossível… sou muito feliz assim, atenção. Mas reconheço que para fazer estas duas coisas bens não consigo arrancar tempo para mais nada.

R - Diz que, apesar de levar uma vida sempre em alta rotação, é muito feliz. Mas fica com a sensação de que deixou muito para trás?

HC - Não penso muito nisso. Sou muito agradecida por estar a fazer as duas coisas de que mais gosto. Sempre quis ser triatleta, e demorou mas foi e agora cheguei a sítios a que nunca sequer pensei em querer chegar. Gostava de representar a Seleção e ser melhor do que já tinha sido, mas nunca pensei sequer ser uma possibilidade para os Jogos. Nunca sonhei com os Jogos durante a minha vida inteira. Também estou a acabar o meu curso, não acabo com os amigos com que comecei mas admito que não sou a supermulher e não ia conseguir chegar ao fim ao mesmo tempo que eles a fazer esta vida. Depois tenho os meus pais que me apoiam imenso e não podia pedir mais... não consigo pensar no que deixei para trás porque tenho muita sorte na minha vida.

R - Se não fosse triatleta, escolhia outra coisa que lhe desse mais tempo livre?

HC - Penso que iria mesmo pela área que estudo, por ser uma coisa de que também gosto.

R - Lançou-se com a natação e depois decidiu retornar ao triatlo mais tarde. Os seus pais queriam, a julgar pelo desporto que os acompanhou, que se tivesse mantido pelo nado...

HC - Foi complexo porque, como disse, eles foram os dois nadadores. Quando estava no processo de os convencer consegui qualificar-me para uma Taça da Europa e, apesar de os meus pais gostarem muito de nadar e preferissem que eu ficasse na natação, perceberam que é aqui que sou realmente feliz. Portanto, está tudo bem.

R - Alguma vez pensou desistir e deixar para trás esta ‘herança’ desportiva?

HC - Já pensei em desistir de algumas provas, sim. Aconteceu, por exemplo, quando perdi o norte e fui dar a uma praia ao lado da que era suposto, mas não faz mesmo parte de mim. Gosto muito de triatlo e, para além dos meus pais, penso que a modalidade não merece tal coisa da minha parte. Nesse caso, decidi simplesmente fazer a prova toda sozinha. Por vezes existem frustrações, mas são aprendizagens a reter. No triatlo, com três modalidades, há muito por onde falhar. Cabe-nos fazer de tudo para não repetir erros.

R - Como é que se treina um triatleta em confinamento?

HC - O primeiro foi mais complicado, mas bom para abrandar. Fecharam-nos as piscinas, os ginásios, tudo e mais alguma coisa. Vinha de uma prova na Austrália quando fecharam as coisas e, na altura, ainda tentei correr pelo Jamor mas havia muita gente e não achei correto. Decidi então ir para a minha casa do campo e nesse momento fiquei só a treinar corrida e a fazer ciclismo dentro de casa. Mais tarde disponibilizaram-nos a piscina. Mas penso que foi uma boa altura para abrandar, conseguir estudar mais e senti que foi bom porque, como surgiu esta oportunidade de ir aos Jogos, estava a competir muito, a quarentena serviu para descomprimir um pouco e até acabou por ser positivo.