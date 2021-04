Jogos Santa Casa de mãos dadas com o desporto

Os Jogos Santa Casa assumem-se como o principal patrocinador e impulsionador do Desporto em Portugal. Os números ajudam a perceber o motivo. Os apoios chegam a 17 federações, 100 seleções nacionais, 12 seleções nacionais de desporto adaptado e 86 campeonatos universitários [ver infografia].

"É nesse sentido que a nossa marca se afirma", explica Maria João Matos, diretora da direção de comunicação e marcas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. "Há vários anos que a marca Santa Casa vai trilhando este caminho de apoio às federações, modalidades, comité olímpico e paralímpico, assim como os grandes eventos desportivos. Conseguimos hoje, em 2021, ser a marca que mais apoia o Desporto em Portugal", afirma.

Numa altura em que os portugueses se preparam para ver com curiosidade a prestação dos atletas portugueses em Tóquio, é preciso lembrar que há todo um longo trabalho de preparação nos meses que antecedem a prova. E aqui, os apoios aos atletas para que tenham todas as condições que precisam na preparação tem um caráter essencial na performance dos atletas. Os Jogos Santa Casa patrocinam o Comité Olímpico e Paralímpico, para além de atribuírem bolsas de mérito a atletas olímpicos e paralímpicos.

"Somos um apoio que fomenta a prática desportiva , assim como talento desportivo nacional. É com muito agrado que temos vindo a acompanhar federações que há muitos anos não tinham atletas de alta competição e hoje ganham medalhas e estão apurados para os Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos.

Apoio forte mesmo em ano de Covid-19

O ano de 2020 vai ficar para sempre marcado como uma página triste do Desporto português. A pandemia obrigou a um travão nas modalidades, mas numa altura de adversidade os Jogos Santa Casa voltaram a dar a mão às instituições que patrocinam.

"Todos os anos os Jogos Santa Casa definem um plano estratégico de patrocínios para o ano em curso", explica Maria João Matos. "Este apoio às várias federações e comités encontra-se em plano de continuidade desde 2012/13. Em 2020, embora começássemos o ano com o plano aprovado, foi um ano em que deixámos de ter eventos desportivos e prática de modalidades praticamente parada. Mas foi o ano em que sentimos que não podíamos falhar. Temos de ser aquele apoio para estes atletas e para esta camada desportiva e técnica que conta connosco, para mais num ano pandémico", lembra.

Mais de 325 bolsas entregues desde 2013

Desde 2013, os Jogos Santa Casa atribuíram 325 bolsas de educação, para uma melhor conciliação dos atletas olímpicos e paralímpicos entre o desporto e os estudos. Estas bolsas têm também como objetivo evitar o abandono escolar precoce dos atletas de alta competição, muitas vezes confrontados com dificuldades para a viver o melhor de dois mundos: o desporto e a escola. Este apoio corresponde a um investimento por parte dos Jogos Santa Casa de mais de 920 mil euros.

Na última edição, em dezembro de 2020, a instituição oficializou o apoio financeiro a 41 atletas olímpicos e 13 paralímpicos de diversas modalidades.

Em parceria com os comités olímpico e paralímpico, os Jogos Santa Casa vão distribuir uma verba total de 147 mil euros por atletas em preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, Esperanças Olímpicas, Jogos Paralímpicos Tóquio e Jogos Surdolímpicos’2021. Nos atletas apoiados estão, entre outros, os nadadores Alexis Santos, Diana Durães, as judocas Catarina Costa e Joana Ramos, e a saltadora Evelise Veiga, todos bilhete para Tóquio.

Em 2019, foi entregue uma bolsa para o atleta afegão de boxe Farid Walidaze, que foi salvo na Turquia e chegou como refugiado a Portugal. Foi entregue ao jovem, na altura com 16 anos, uma bolsa de educação solidária.

JSC nos grandes eventos

São vários os grandes eventos em Portugal que contam com o apoio dos Jogos Santa Casa. São eles a Volta a Portugal em bicicleta, o World Bike Tour, evento que decorre em Lisboa e promove a prática desportiva saudável às novas tendências da mobilidade das cidades. Ainda no ciclismo, o Grande Prémio JN é outra prova com o selo Jogos Santa Casa. A final da Taça de Portugal, Maratonas de Lisboa e Porto e Nazaré Tow Surfing Challenge são outros exemplos.

Uma parceria de campeões

A rubrica ‘Fazemos Campeões’ é uma parceria entre Record e os Jogos Santa Casa que vai dar a conhecer atletas olímpicos e paralímpicos. Todos os domingos, trazemos histórias de superação, de sofrimento, mas também de muitas alegrias e conquistas de atletas predestinados para o êxito.