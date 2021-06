Jorge Fonseca e Telma Monteiro lideram comitiva de oito judocas lusos nos Jogos Olímpicos

Portugal contará com a representação de oito atletas no judo, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Telma Monteiro e Jorge Fonseca são os dois elementos que lideram à comitiva lusa, isto devido às conquistas protagonizadas por ambos os atletas.

O judoca do Sporting competirá na categoria de -100 kg, ao passo que a judoca do Benfica irá estar presente com as cores nacionais nos -57 kg. Catarina Costa (-48 kg), Rochele Nunes (+78 kg), Bárbara Timo (-70 kg), Joana Ramos (-52 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg) e Anri Egutidze (-81 kg) são os restantes elementos que completam o lote de representantes portugueses no judo, em Tóquio.

No que diz respeito à competição masculina, tanto Jorge Fonseca como Anri Egutidze chegam com a moral em alta aos Jogos’2020. Fonseca sagrou-se bicampeão do Mundo, em Budapeste, ao passo que Egutidze conquistou a medalha de bronze. Nos Jogos Olímpicos, Jorge Fonseca arranca mesmo como segundo cabeça de série na categoria -100 kg.

Na vertente feminina, Telma Monteiro irá disputar os seus quintos Jogos Olímpicos e espera atingir um bom resultado após ter sido medalha de bronze no Rio de Janeiro’2016. Além da judoca, de 35 anos, só Jorge Fonseca e Joana Ramos repetem participações olímpicas.



Aumento gradual de atletas



A maior notoriedade e as conquistas registadas no judo português tiveram igualmente influência na adesão de atletas nesta modalide. Nos últimos anos tem existido um aumento gradual do número de federados no judo nacional, sendo que, de acordo com os dados fornecidos pela ‘Pordata’, a modalidade registava 14.363 atletas inscritos em 2018. Um número que, na verdade, se reflete num máximo histórico em Portugal. Antes, só em 2013 é que o judo português tinha conseguido registar um número de federados acima da barreira dos 13 mil, sendo que nesse ano a modalidade contou com 13.135 inscritos. De resto, a federação portuguesa de judo foi uma das federações nacionais de desporto a apostar no aumento do número de raparigas e mulheres na prática da modalidade, algo que se reflete nos resultados alcançados.