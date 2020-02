José Machado quer top 16 nos Jogos Olímpicos

José Machado é o diretor técnico nacional de natação, modalidade que tem feito história nos últimos anos, algo a que o treinador quer dar continuidade. "Estes últimos anos têm-me dado muito prazer por ver a evolução, o que na natação é algo muito objetivo", começa por dizer, apontando o facto de ter conseguido ser vice-campeão nacional de clubes com uma equipa formada só por alunas do mesmo colégio como "o melhor momento da carreira".

Tendo em vista os Jogos Olímpicos, o técnico é claro: "Queremos três presenças no top 16, para melhorarmos as duas que tivemos no Rio."